Как связаны "Дом дракона" и "Игра престолов"?

Наш ответ:

На первый взгляд, «Игра престолов» и «Дом дракона» кажутся двумя разными сериалами, действие которых происходит в одной фэнтезийной вселенной. Однако, у них много общего. Давайте разберем самые интересные связи между ними.



Главное связующее звено между этими сериалами — временной скачок. В «Игре престолов» дом Таргариенов почти вымер. Ко второму сезону осталось лишь трое представителей: Дейнерис Таргариен, мейстер Эймонд и один загадочный молодой человек. В «Доме дракона» же весь сюжет сосредоточен вокруг Таргариенов, которых здесь намного больше, включая Веларионов, которые также пережили Рок Валирии — катастрофическое событие, уничтожившее родину Таргариенов.



Важным моментом являются родственные связи между персонажами обоих сериалов. Например, Дейнерис Таргариен — прапрапрапрапраправнучка Рейниры и Дэймона Таргариенов.



Есть и другие детали, которые порадуют фанатов «Игры престолов», но «Дом дракона» также прекрасно смотрится самостоятельно, без необходимости знать весь контекст.