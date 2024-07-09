Меню
Как связаны "Дом дракона" и "Игра престолов"?

Олег Скрынько 9 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
На первый взгляд, «Игра престолов» и «Дом дракона» кажутся двумя разными сериалами, действие которых происходит в одной фэнтезийной вселенной. Однако, у них много общего. Давайте разберем самые интересные связи между ними.

Главное связующее звено между этими сериалами — временной скачок. В «Игре престолов» дом Таргариенов почти вымер. Ко второму сезону осталось лишь трое представителей: Дейнерис Таргариен, мейстер Эймонд и один загадочный молодой человек. В «Доме дракона» же весь сюжет сосредоточен вокруг Таргариенов, которых здесь намного больше, включая Веларионов, которые также пережили Рок Валирии — катастрофическое событие, уничтожившее родину Таргариенов.

Важным моментом являются родственные связи между персонажами обоих сериалов. Например, Дейнерис Таргариен — прапрапрапрапраправнучка Рейниры и Дэймона Таргариенов.

Есть и другие детали, которые порадуют фанатов «Игры престолов», но «Дом дракона» также прекрасно смотрится самостоятельно, без необходимости знать весь контекст.

