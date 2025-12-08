Оповещения от Киноафиши
Как стать участником шоу «Квартирный вопрос»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 декабря 2025 Дата обновления ответа: 8 декабря 2025

«Квартирный вопрос» — российское реалити-шоу, посвященное преобразованию квартир в ходе капитального ремонта. Концепция заключается в том, что группа специалистов берется изменить интерьер той или иной комнаты обычной квартиры (гостиная, кухня, спальня, детская).

Как попасть на шоу?

Героем передачи может стать только житель Москвы и ближайшего Подмосковья (не далее 10 км от МКАД). Потенциальный участник должен жить в квартире давно (новостройки не принимаются), а площадь жилья должна составлять не менее 40 квадратных метров (однокомнатные квартиры и студии не рассматриваются). При этом дизайнеры оставляют за собой право принимать творческие решения на свое усмотрение. Длительность переделки составляет 3 месяца. На этот срок все жители квартиры должны переселиться в другое место. С участниками заключается специальный договор.

Чтобы принять участие, нужно соответствовать всем требованиям, а также заполнить анкету на официальном сайте «Квартирного вопроса», включая добавление фотографий (на это отводится 45 минут). Также можно отправить заявку по адресу электронной почты: rudovichenko@peredelka.tv При этом заявки принимаются только с адресов электронной почты, использующие домен ".ru".

