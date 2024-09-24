Меню
Как попасть в шоу «Голос. Дети»?

Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Голос. Дети» — российское музыкальное шоу, являющиеся частью франшизы «Голос». К детскому варианту соревнования допускаются участники в возрасте от 7 до 14 лет. Чтобы принять участие в шоу, нужно после открытия набора для очередного сезона заполнить соответствующую анкету — это может сделать либо сам ребенок, либо его родители/опекуны. Анкету и условия можно найти на официальном сайте Первого канала. В настоящее время в эфир выходят выпуски одиннадцатого сезона «Голоса. Дети», но прием заявок на этот сезон уже завершился.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос. Дети
Голос. Дети телешоу
2014, Россия
0.0
