Как попасть в шоу «Голос. Дети»?

«Голос. Дети» — российское музыкальное шоу, являющиеся частью франшизы «Голос». К детскому варианту соревнования допускаются участники в возрасте от 7 до 14 лет. Чтобы принять участие в шоу, нужно после открытия набора для очередного сезона заполнить соответствующую анкету — это может сделать либо сам ребенок, либо его родители/опекуны. Анкету и условия можно найти на официальном сайте Первого канала. В настоящее время в эфир выходят выпуски одиннадцатого сезона «Голоса. Дети», но прием заявок на этот сезон уже завершился.
