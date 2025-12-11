Оповещения от Киноафиши
Как попасть на шоу «Полная посадка»?

Как попасть на шоу «Полная посадка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 декабря 2025

«Полная посадка» — кулинарное телевизионное шоу, выходящее на телеканале «Пятница!» Согласно концепции, профессиональные повара работают в условиях полной загрузки реального ресторана, а зрители (гости) пробуют их блюда и оценивают.

Как попасть на шоу?

Чтобы попасть на шоу, нужно следить за новостями о кастингах, так как это кулинарное реалити-шоу с участием реальных зрителей в качестве гостей, которое снималось в специально построенном ресторане «Шеф by Ивлев» на киностудии «Амедиа» (г. Москва), а билеты на ужины продаются или раздаются в рамках съемочного процесса. Ищите информацию о кастингах/продаже билетов на официальных ресурсах телеканала «Пятница!» или Ивлева, так как это уникальная возможность.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полная посадка
Полная посадка телешоу
2025, Россия
0.0
Валерий Полхлеб 14 декабря 2025, 12:01
Шеф хочу попасть к вам на полную посадку
14 декабря 2025, 12:01 Ответить
Валерий Полхлеб 14 декабря 2025, 12:02
Шеф хочу попасть в гости к тебе на полную посадку
14 декабря 2025, 12:02 Ответить
