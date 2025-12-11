Как попасть на шоу «Полная посадка»?

«Полная посадка» — кулинарное телевизионное шоу, выходящее на телеканале «Пятница!» Согласно концепции, профессиональные повара работают в условиях полной загрузки реального ресторана, а зрители (гости) пробуют их блюда и оценивают.
Чтобы попасть на шоу, нужно следить за новостями о кастингах, так как это кулинарное реалити-шоу с участием реальных зрителей в качестве гостей, которое снималось в специально построенном ресторане «Шеф by Ивлев» на киностудии «Амедиа» (г. Москва), а билеты на ужины продаются или раздаются в рамках съемочного процесса. Ищите информацию о кастингах/продаже билетов на официальных ресурсах телеканала «Пятница!» или Ивлева, так как это уникальная возможность.
Авторизация по e-mail