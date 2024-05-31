Как называется продолжение сериала "Секс в большом городе"?

Наш ответ:

"И просто так" — продолжение легендарного сериала "Секс в большом городе", выходившего на экраны в конце 1990-х — начале 2000-х.



События разворачиваются спустя двадцать лет после финала оригинального шоу. Теперь 50-летние Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс всё так же сталкиваются с проблемами в любви и дружбе, как и в свои 30 лет. За прошедшие годы их дружба только окрепла, несмотря на отсутствие Саманты. В их жизни появились новые люди и семейные заботы, а также карьерные вызовы. Кэрри записывает собственный подкаст, Миранда продолжает работать адвокатом, а Шарлотта по-прежнему посвящает себя семье и дому.



Новый сериал не только возвращает любимых героинь, но и вводит новых персонажей, таких как Лиза Тодд Уэксли и Че Диас, которые приносят свежие темы и динамику в сюжет.