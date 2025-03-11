Как называется продолжение сериала «Игра престолов»?

Меню
Олег Скрынько 11 марта 2025 Дата обновления: 11 марта 2025
Наш ответ:

«Игра престолов» — мегапопулярный сериал в жанре темного фэнтези по мотивам литературного цикла Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу завершилось в 2019 году. Вдохновленный успехом проекта канал HBO вознамерился развить успех за счет других проектом в рамках этой вселенной, но среди них не оказалось прямого продолжения оригинального сериала. Рассматривался вариант с тем, чтобы создать спин-офф о дальнейших приключениях Джона Сноу, но в итоге от этой задумки отказались. По словам Кита Харингтона, авторам не удалось придумать подходящую историю.

Боссы HBO решили сосредоточиться на ответвлениях, действие которых разворачивается до событий, показанных в «Игре престолов». Так, в 2022 году стартовал приквел о Таргариенах «Дом Дракона», а на 15 июня 2025 года намечена премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Еще ряд спин-оффов находится в разработке, но не факт, что все они будут реализованы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кит Харингтон
Кит Харингтон
Kit Harington
Джордж Реймонд Ричард Мартин
George Raymond Richard Martin

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь
Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь драма, боевик, фэнтези
2026, США
0.0
Дом дракона
Дом дракона драма, боевик, фэнтези
2022, США
6.0
Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
