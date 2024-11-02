Из-за чего распалась группа "Комбинация"?

Наш ответ:

Распад коллектива происходит в 1993 году, после того как Александр Шишинин был убит в подъезде собственного дома при загадочных обстоятельствах. Однако проблемы группы начались раньше, когда группу покинула солистка Алена Апина, решившая начать сольную карьеру под руководством своего супруга Александра Иратова.



По мотивам тех событий в 2024 году был снят сериал «Комбинация», ставший большим хитом на российских стримингах. По сюжету бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин решил кардинально изменить свою жизнь после рождения дочери. Он решился заняться тем, о чем давно мечтал, — продюсированием музыкальной группы. Шишинин познакомился с талантливым композитором Виталием Окороковым, и вместе они начали искать вокалисток. На улице им повезло встретить Татьяну Иванову и Алёну Апину, и так родилась первая женская группа в СССР.