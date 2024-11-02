Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Из-за чего распалась группа "Комбинация"?

Из-за чего распалась группа "Комбинация"?

Олег Скрынько 2 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Распад коллектива происходит в 1993 году, после того как Александр Шишинин был убит в подъезде собственного дома при загадочных обстоятельствах. Однако проблемы группы начались раньше, когда группу покинула солистка Алена Апина, решившая начать сольную карьеру под руководством своего супруга Александра Иратова.

По мотивам тех событий в 2024 году был снят сериал «Комбинация», ставший большим хитом на российских стримингах. По сюжету бывший сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин решил кардинально изменить свою жизнь после рождения дочери. Он решился заняться тем, о чем давно мечтал, — продюсированием музыкальной группы. Шишинин познакомился с талантливым композитором Виталием Окороковым, и вместе они начали искать вокалисток. На улице им повезло встретить Татьяну Иванову и Алёну Апину, и так родилась первая женская группа в СССР.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Комбинация
Комбинация драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше