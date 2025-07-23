Меню
История какого маньяка легла в основу "Фишера"?

Олег Скрынько 23 июля 2025 Дата обновления: 23 июля 2025
Наш ответ:

"Фишер" - криминальный сериал, в основе которого лежит история маньяка Сергея Головкина, также известного под псевдонимом Фишер. О нем рассказывал первый сезон сериала, тогда как образ маньяка из второго - собирательный, конкретных имен авторы не называют.

Напомним сюжет. В конце 1980-х Подмосковье потрясает серия жестоких преступлений — маньяк насилует и убивает мальчиков. За расследование берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его прямолинейный напарник Евгений Боков и молодая сотрудница Наталья Добровольская. Однако дело продвигается с трудом: улик мало, подозреваемых — слишком много. Ключ к разгадке может дать школьник, знавший одну из жертв, но его рассказам трудно доверять — слишком уж он увлечён фантазиями. Существует ли таинственный «Фишер» на самом деле? Поиск ответов меняет жизнь всех участников этой мрачной истории, разыгравшейся на сломе эпох.

Фишер
Фишер драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
0.0
