История какого маньяка легла в основу "Фишера"?

"Фишер" - криминальный сериал, в основе которого лежит история маньяка Сергея Головкина, также известного под псевдонимом Фишер. О нем рассказывал первый сезон сериала, тогда как образ маньяка из второго - собирательный, конкретных имен авторы не называют.



Напомним сюжет. В конце 1980-х Подмосковье потрясает серия жестоких преступлений — маньяк насилует и убивает мальчиков. За расследование берутся интеллигентный следователь Валерий Козырев, его прямолинейный напарник Евгений Боков и молодая сотрудница Наталья Добровольская. Однако дело продвигается с трудом: улик мало, подозреваемых — слишком много. Ключ к разгадке может дать школьник, знавший одну из жертв, но его рассказам трудно доверять — слишком уж он увлечён фантазиями. Существует ли таинственный «Фишер» на самом деле? Поиск ответов меняет жизнь всех участников этой мрачной истории, разыгравшейся на сломе эпох.