Где в Крыму находится Черная гора?

Где в Крыму находится Черная гора?

Олег Скрынько 2 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Карадаг, или Кара-Да́г, как его называют на крымскотатарском языке, — это живописный горно-вулканический массив, расположенный в Феодосийском регионе Крыма, у самого побережья Чёрного моря. Его высота достигает 577 метров на вершине горы Святая. Название Карадаг в переводе с крымскотатарского означает «чёрная гора». Как упоминалось в «Географическо-статистическом словаре Российской империи», на восточном склоне этой горы находятся руины старинной армянской церкви, усеянной камнями с армянскими надписями.

Именно на фоне этих величественных гор разворачиваются события нового хита телевидения — сериала "Черная гора", премьера которого прошла в августе 2024 года. Шоу выдержано в детективно-криминальном жанре и сразу же приглянулось широкой аудитории, получив лестные отзывы в сети.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черная гора
Черная гора детектив
2024, Россия
0.0
