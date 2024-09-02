Где в Крыму находится Черная гора?

Карадаг, или Кара-Да́г, как его называют на крымскотатарском языке, — это живописный горно-вулканический массив, расположенный в Феодосийском регионе Крыма, у самого побережья Чёрного моря. Его высота достигает 577 метров на вершине горы Святая. Название Карадаг в переводе с крымскотатарского означает «чёрная гора». Как упоминалось в «Географическо-статистическом словаре Российской империи», на восточном склоне этой горы находятся руины старинной армянской церкви, усеянной камнями с армянскими надписями.
Именно на фоне этих величественных гор разворачиваются события нового хита телевидения — сериала "Черная гора", премьера которого прошла в августе 2024 года. Шоу выдержано в детективно-криминальном жанре и сразу же приглянулось широкой аудитории, получив лестные отзывы в сети.
