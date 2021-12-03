Где снят сериал «Трудные подростки»?

Съемки сериала проходили в Москве, но не в центре, а в таких районах, как, например, Бирюлево. Создатели проекта не ставили себе целью показать на экране красивую глянцевую картинку, напротив, история о современной молодежи рассказана без прикрас, максимально откровенно. В центре сюжета – футболист Антон Ковалев, карьера которого пошла под откос после пьяной драки в кафе. Отсидев два года в тюрьме, герой выходит на свободу, но вернуться в большой спорт ему пока не светит. На помощь Антону приходит его бывший наставник, он предлагает опальному футболисту тренировать команду трудных подростков.
Главные роли в шоу исполнили Никита Волков, Александр Лыков, Вильма Кутавичюте.
