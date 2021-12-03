Где снят сериал «Инквизитор»?

Съемки детективного сериала проходили в городе Выборг Ленинградской области. Именно здесь создатели нашли подходящие локации для Мельбурга – вымышленного города на границе с Финляндией, в котором, по сюжету, разворачивается действие «Инквизитора». В кадре зрители могут увидеть такие достопримечательности, как Выборгский замок, парк Монрепо, Красная площадь. Историческое здание, неподалеку от которого обнаруживают первую жертву – это Часовая башня, которую начали строить еще в XV столетии.
Также в сериале можно полюбоваться на обычные выборгские улочки с их необычной, нетипичной для российских городов архитектурой.
