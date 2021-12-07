Где снят сериал «Чики»?

Съемки одного из самых популярных российских сериалов последних лет проходили в Кабардино-Балкарии. Основными съемочными локациями послужили город Прохладный и близлежащие населенные пункты. По словам создателя проекта Эдуарда Оганесяна, эти места получили у съемочной группы прозвище «Вавилон» – из-за большого количества национальностей, проживающих здесь бок о бок. Во время съемок «Чик» произошел неприятный инцидент – местный житель обстрелял команду сериала из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал.
По словам Оганесяна, не все горожане отнеслись положительно к тематике проекта, но большинство из них охотно помогали киношникам и с удовольствием снимались в массовых сценах.
