Где сняли сериал «Желтый глаз тигра»?

«Желтый глаз тигра» — российский криминально-детективный сериал, также известный под названием «Янтарь». Шоу состоит из одного сезона, в который вошли шестнадцать эпизодов. Премьера состоялась в 2018 году. Съемки начались в мае 2017 года. Три серии были отсняты в Музее янтаря в ремесленном поселении Куликово, которое является центром янтарной индустрии. Примечательно, что работники Калининградского янтарного комбината приняли активное участие в создании сценария, а также оказали помощь съемочной команде при поиске янтаря, необходимого для съемок. Также съемочная команда работала на Куршской косе. Остальной материал снимался в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и польском городе Гданьск.
