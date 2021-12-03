Где снимают турецкие сериалы?

Как правило, съемки столь полюбившихся зрителям турецких сериалов проходят в Стамбуле. Особенно преданные поклонники могут устроить себе целую экскурсию по местам съемок – и первым пунктом в их списке может стать роскошный дворец Топкапы, на территории которого снимали сериал «Великолепный век». Выбор локации не случаен, ведь вплоть до XIX века Топкапы был главным дворцом Османской империи. Шоу, действие которых разворачивается в наши дни, снимаются в разных районах города.
Так, например, над «Запретной любовью» работали в Сарыере, над «Вдребезги» – в Кандилли, «Чукура» – в Балате, известном своими колоритными домами.
