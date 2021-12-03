Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимают турецкие сериалы?

Где снимают турецкие сериалы?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Как правило, съемки столь полюбившихся зрителям турецких сериалов проходят в Стамбуле. Особенно преданные поклонники могут устроить себе целую экскурсию по местам съемок – и первым пунктом в их списке может стать роскошный дворец Топкапы, на территории которого снимали сериал «Великолепный век». Выбор локации не случаен, ведь вплоть до XIX века Топкапы был главным дворцом Османской империи. Шоу, действие которых разворачивается в наши дни, снимаются в разных районах города.

Так, например, над «Запретной любовью» работали в Сарыере, над «Вдребезги» – в Кандилли, «Чукура» – в Балате, известном своими колоритными домами.

 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше