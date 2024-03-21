Где снимают шоу "Женский стендап"?

Наш ответ:

Съемки шоу «Женский Stand Up» обычно проходят в баре «Руки Вверх!», расположенном в Москве на улице Тверская, дом 22.



«Женский Stand Up» — первое в истории России пространство, ставшее площадкой для женщин-комиков, настоящая сенсация. Ведь женский юмор — это нечто неожиданное, способное вызвать шок. Забудьте о стереотипах, будто женщины не умеют ругаться, жаловаться на детей или шутить на темы о сексе. В проекте нет табу на темы, о которых могли бы побеспокоиться другие. Комики откровенно говорят о своих недовольствах и делают это с юмором. Они смело насмехаются над устаревшими представлениями о семейной жизни, которые прочно укоренились в обществе на протяжении веков. Они откровенно заявляют, что быть хорошей матерью – это нелегко, и высмеивают идею о том, что вступив в брак, женщина должна полностью поглощаться семейными обязанностями, лишаясь собственной личности и интересов.



Готовьтесь к тому, что эти дамы перевернут ваше представление о юморе. Здесь будет только правда! И будет она красноречиво и бескомпромиссно представлена!