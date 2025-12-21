Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимают шоу "Уральские пельмени"?

Где снимают шоу "Уральские пельмени"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

Шоу "Уральские пельмени" — это популярное российское комедийное телевизионное шоу, которое выходит на канале СТС с 2009 года. Оно представляет собой сборник юмористических скетчей, миниатюр и импровизаций, выполненных актёрами из Екатеринбурга, многие из которых начинали свою карьеру в команде КВН "Уральские пельмени", основанной в 1993 году в Уральском государственном политехническом институте (ныне УрФУ). Шоу сочетает в себе элементы сатиры, бытового юмора и пародий на актуальные темы, и за годы существования оно завоевало миллионы поклонников по всей России и за её пределами.

Где снимают шоу

Изначально "Уральские пельмени" были тесно связаны с Екатеринбургом — городом, где команда сформировалась и где проходили первые выступления в рамках КВН. До 2009 года, когда шоу перешло на федеральный уровень на СТС, многие концерты и записи проводились именно там, в местных залах и студиях. Например, ранние эпизоды или специальные проекты иногда снимались в Екатеринбурге, включая Дворец молодёжи или другие площадки. Даже сейчас часть сезонных спецпроектов, новогодних выпусков или эксклюзивных материалов может записываться в уральской столице, в специально оборудованной студии в бизнес-парке "Солнечный".

С 2009 года основная съёмка телевизионных выпусков шоу переместилась в Москву, где проходят регулярные концерты и записи для эфира. Главной площадкой стал концертный зал "Космос" (расположенный по адресу: проспект Мира, 150, недалеко от ВДНХ). Этот зал выбран не случайно: он вмещает около 2000 зрителей, оснащён современным оборудованием для съёмок, включая многокамерную систему, освещение и акустику, подходящую для комедийных шоу. Здесь записываются большинство эпизодов, которые потом монтируются и выходят в эфир.

Съёмки в Москве не ограничиваются только "Космосом". В некоторых случаях команда использует другие площадки, такие как Театр "Модерн", для специальных концертов, которые также фиксируются для телеверсии.

Гастроли и концерты

Помимо студийных и телевизионных съёмок, "Уральские пельмени" активно гастролируют по России и странам СНГ. Эти концерты не всегда предназначены для ТВ, но иногда фрагменты из них попадают в эфир или онлайн-релизы.

В Екатеринбурге также регулярно проходят живые шоу, например, в Дворце молодёжи, где можно купить билеты через местные сервисы. Гастроли помогают команде поддерживать связь с фанатами и тестировать новый материал перед телевизионными записями.

Как проходит съёмка

Съёмочный процесс "Уральских пельменей" — это смесь живого выступления и телевизионной продукции. Актёры репетируют скетчи заранее, но оставляют место для импровизаций, что делает каждый выпуск уникальным. 

После съёмки материал монтируется в студии СТС, где добавляются эффекты, музыка и титры. Общая продолжительность записи может достигать 2-3 часов, а финальный эпизод — около 45-60 минут.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

