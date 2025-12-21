Где снимают шоу "Квартирник у Маргулиса"?

«Квартирник у Маргулиса» — телевизионный музыкально-разговорный проект, придуманный Евгением Маргулисом и командой продакшена FreeMotion Group. С 2015 года формат трансформировался из камерных «домашних» концертов в регулярную телепередачу. С 2017 года шоу выходит на НТВ. Продюсеры сознательно сохраняют «ламповую», неформальную атмосферу квартирника в телевизионном формате.

Где проходят съёмки

По официальным описаниям и репортажам съёмки идут в лофт-помещении, стилизованном под уютную «квартиру» — с книжными шкафами, подушками на полу и барными стульями у сцены. Это не уличное массовое шоу, а закрытое камерное мероприятие: место съёмок часто называют «секретным», геометки в соцсетях посетителей просят не ставить. Зрители попадают на запись в основном по личным приглашениям, а организаторы иногда разыгрывают приглашения через соцсети.

Спецвыпуски и большие площадки

Хотя базовая площадка — камерный лофт, проект нередко выходит за её пределы. Для юбилейных и тематических выпусков «Квартирник» снимали в крупных площадках и декорациях: например, спецвыпуск, посвящённый празднованию Победы, был снят в кинопарке «Москино» на масштабных декорациях, а 10-летие проекта проходило в Live Arena — фактически как большой фестиваль. То есть в зависимости от формата эпизода съёмки могут происходить в других московских локациях и на кинокомплексах.

Почему место скрывают

Секретность и камерная атмосфера — часть бренда проекта. «Квартирник» строится на близком общении музыканта и зрителя, неформальных разговорах и живых акустических выступлениях; уличные толпы и массовые площадки этому мешают. Лофт-площадка создаёт эффект «как у себя дома», который проект бережно поддерживает.