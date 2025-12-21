Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимают шоу "Квартирник у Маргулиса"?

Где снимают шоу "Квартирник у Маргулиса"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

«Квартирник у Маргулиса» — телевизионный музыкально-разговорный проект, придуманный Евгением Маргулисом и командой продакшена FreeMotion Group. С 2015 года формат трансформировался из камерных «домашних» концертов в регулярную телепередачу. С 2017 года шоу выходит на НТВ. Продюсеры сознательно сохраняют «ламповую», неформальную атмосферу квартирника в телевизионном формате.

Где проходят съёмки

По официальным описаниям и репортажам съёмки идут в лофт-помещении, стилизованном под уютную «квартиру» — с книжными шкафами, подушками на полу и барными стульями у сцены. Это не уличное массовое шоу, а закрытое камерное мероприятие: место съёмок часто называют «секретным», геометки в соцсетях посетителей просят не ставить. Зрители попадают на запись в основном по личным приглашениям, а организаторы иногда разыгрывают приглашения через соцсети.

Спецвыпуски и большие площадки

Хотя базовая площадка — камерный лофт, проект нередко выходит за её пределы. Для юбилейных и тематических выпусков «Квартирник» снимали в крупных площадках и декорациях: например, спецвыпуск, посвящённый празднованию Победы, был снят в кинопарке «Москино» на масштабных декорациях, а 10-летие проекта проходило в Live Arena — фактически как большой фестиваль. То есть в зависимости от формата эпизода съёмки могут происходить в других московских локациях и на кинокомплексах.

Почему место скрывают

Секретность и камерная атмосфера — часть бренда проекта. «Квартирник» строится на близком общении музыканта и зрителя, неформальных разговорах и живых акустических выступлениях; уличные толпы и массовые площадки этому мешают. Лофт-площадка создаёт эффект «как у себя дома», который проект бережно поддерживает.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше