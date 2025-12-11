Оповещения от Киноафиши
Где снимают шоу "Что? Где? Когда?"?

Где снимают шоу "Что? Где? Когда?"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 11 декабря 2025

«Что? Где? Когда?» — одна из самых известных и наиболее продолжительных передач в истории отечественного телевидения.

Где снимают шоу «Что? Где? Когда?»

Знаменитая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» обрела свой постоянный и уникальный дом далеко не в стандартной телестудии. С 1990 года все её выпуски снимаются в историческом здании — Охотничьем домике, расположенном в живописном Нескучном саду в Москве.

Это не просто павильон, а настоящий памятник архитектуры XVIII века, который является частью бывшей увеселительной усадьбы князя Трубецкого. Сам основатель игры, Владимир Ворошилов, в интервью рассказывал удивительную историю его находки. Однажды зимним вечером, прогуливаясь по парку, он наткнулся на старый, обветшалый и заброшенный домик, который в то время, увы, использовался как общественный туалет. Однако Ворошилова поразило не это, а торжественный и величественный вид здания, стоявшего на мысу. Он почувствовал, что место это — «святое», и влюбился в него. Позже выяснилось, что здесь, в Охотничьем домике, когда-то бывала сама «Пиковая дама» Пушкина, а неподалёку Тургенев писал «Первую любовь».

Сегодня тот самый круглый стол, за которым играют знатоки, находится именно в исторической части этого домика, построенной в XVIII веке. А та комната, откуда ведущий ведёт игру (дикторская), и технические службы размещаются в пристройке XIX века. Таким образом, шоу снимается в месте, пропитанном не только духом интеллектуальных битв последних десятилетий, но и атмосферой русской истории и культуры. Это придаёт игре ту самую неповторимую ауру и ощущение причастности к чему-то гораздо большему, чем просто телевизионное соревнование.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Что? Где? Когда?
Что? Где? Когда? телешоу
1975, Россия
8.0
