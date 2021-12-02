Где снимают сериалы в Москве?

Съемки сериалов проходят в павильонах, а также на московских улицах. На карте столицы можно найти немало мест, послуживших съемочными локациями, но самыми популярными были и остаются парк «Зарядье», Новый Арбат, ВДНХ, международный деловой центр «Москва-Сити». Антураж для съемок исторических сериалов можно найти, например, на Чистых прудах либо на территории Китай-города. Подходит для работы над историческими проектами и улица Школьная, на которой находится немало памятников архитектуры.
Кроме того, довольно часто городские власти идут навстречу кинематографистам и разрешают использовать отдельные территории для строительства декораций.
Авторизация по e-mail