Где снимают сериалы ТНТ?

Как правило, съемки комедийных сериалов проходят в специально построенных павильонах – например, интерьеры больницы, в которой разворачивается действие «Интернов», были выстроены на территории бывшего завода. Натурные съемки ситкомов, таких как «Физрук», «Универ», «Полицейский с Рублевки», проходили в Москве и Московской области. Но иногда случаются исключения – так, для съемок комедийного сериала «Отпуск», события которого происходят на юге России, съемочная группа отправилась в Геленджик.
В экспедициях пришлось побывать и создателям остросюжетных сериалов ТНТ: «Перевал Дятлова» снимали на Алтае, а «Игру на выживание» – в Абхазии.
