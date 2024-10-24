Меню
Где снимался сериале «Невеста поневоле»?

24 октября 2024
Наш ответ:

«Невеста поневоле» — российский мини-сериал в жанре мелодрамы, состоящий из четырех эпизодов. Все они впервые были показаны на телеканале «Домашний» в октябре 2024 года. Съемки фильма прошли летом в Новороссийске. Основными локациями стали многоквартирный двухэтажный дом и особняк, который располагается в одном из элитных кварталов, прилегающих к городу. Из окна этого особняка открывается вид на Прилагунье, Суджукскую лагуну и строящийся храм. На набережной близ морского вокзала были отсняты диалоги главных героев. Также на экране появляется пятиглавая Колдун-гора — она фигурирует в сценах, события которых имеют место на комбинате. Также Колдун-гора виднеется с террасы ресторана, где злодеи обговаривают свои коварные планы. Заболевший руководитель комбината лечится в больнице, которую «сыграло» одно из новороссийских медицинских учреждений. Наконец, в фильме есть вставки с пейзажами ночного города.

