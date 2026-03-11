Где снимался сериал "Встать на ноги"?

«Встать на ноги» — драмеди, выпущенное платформой Okko в 2026 году.

Места съемок сериала

Сериал «Встать на ноги» снимали в 2024 году на Кавказе — в Кисловодске и Пятигорске. Авторы проекта решили не строить декорации в павильонах, а снимать всё в реальных городских условиях. Поэтому в кадре постоянно мелькают настоящие улицы, местные дворы и живописная природа, которые создают узнаваемую атмосферу.



Кисловодск и Пятигорск в этом проекте — не просто красивая открытка. Они работают на сюжет: курортная архитектура и спокойный ритм жизни этих городов помогают лучше прочувствовать историю человека, который возвращается к своим корням и пытается разобраться в прошлом.



Кстати, глава Кисловодска Евгений Моисеев говорил, что для города участие в таких съёмках — большое событие. Он надеется, что зрители оценят не только сам сериал, но и его атмосферу, которую удалось передать благодаря видам Кавказа.