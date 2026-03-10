Где снимался сериал "Ни сват, ни брат"?

«Ни сват, ни брат» — сериал, вышедший в 2026 году на телеканале Россия-1.
Сериал «Ни сват, ни брат» снимали в нескольких живописных местах. Основной площадкой стала Тверь — её старинная архитектура, например на улице Голландской, идеально подошла для создания нужной атмосферы. Кроме того, съемочная группа под руководством режиссера Марата Кима работала в Москве и Туапсе: по сюжету эти города задействованы в сценах первой командировки главного героя, который пытается вернуть опеку над сыном.
Главный герой Максим, когда-то подававший надежды повар, готовится отметить годовщину свадьбы с женой Ларисой. Но планы рушатся в одночасье: супруга возвращается из командировки с новостью, что полюбила другого, намерена развестись и увезти их девятилетнего сына Антона в другой город. Максим не готов терять ребенка и решает бороться за опеку. Однако по закону ему нужны постоянная работа и собственная квартира. А у него нет ни того, ни другого: ради сына он трудился удаленно, а свою квартиру продал, вложив все средства в бизнес жены. Чтобы изменить ситуацию, Максим устраивается шеф-поваром в ресторан, где когда-то начинал карьеру, и переезжает в новую квартиру. По иронии судьбы, его соседками оказываются сразу несколько очаровательных и свободных женщин.
