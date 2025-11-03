Где снимался сериал "День семьи"?

«День семьи» — новый отечественный сериал, снятый в комедийном жанре.
Синопсис гласит:
Пока Владимир и Марина, отправив детей во взрослую жизнь, надеются зажить для себя, их ждёт шок — беременность Марины в 55 лет! Параллельно с этим их дети вносят свою сумятицу: дочь Ира с мужем Семёном открывают сырный бизнес и сталкиваются со всеми сложностями предпринимательства, а сын Коля и вовсе шокирует всех, делая предложение Аиде — домработнице из Средней Азии, что переворачивает жизнь всей семьи с ног на голову.
Для съёмок комедийного сериала «День семьи» с ТНТ выбрали Тверь. Например, некоторые сцены снимали прямо в центре города — на пешеходной улице Трёхсвятской и возле кинотеатра «Звезда».
