Где снимался сериал "День семьи"?

«День семьи» — новый отечественный сериал, снятый в комедийном жанре.

Синопсис гласит:

Пока Владимир и Марина, отправив детей во взрослую жизнь, надеются зажить для себя, их ждёт шок — беременность Марины в 55 лет! Параллельно с этим их дети вносят свою сумятицу: дочь Ира с мужем Семёном открывают сырный бизнес и сталкиваются со всеми сложностями предпринимательства, а сын Коля и вовсе шокирует всех, делая предложение Аиде — домработнице из Средней Азии, что переворачивает жизнь всей семьи с ног на голову.

Где снимался сериал «День семьи»

Для съёмок комедийного сериала «День семьи» с ТНТ выбрали Тверь. Например, некоторые сцены снимали прямо в центре города — на пешеходной улице Трёхсвятской и возле кинотеатра «Звезда».

День семьи
День семьи комедия, семейный
2025, Россия
