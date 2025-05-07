Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимался сериал "Блогеры взаперти"?

Где снимался сериал "Блогеры взаперти"?

Олег Скрынько 7 мая 2025 Дата обновления: 7 мая 2025
Наш ответ:

«Блогеры взаперти» - новый комедийный сериал, который выходит на телеканале ТНТ. Съемочный процесс шоу осуществлялся в селе Овсище, который находится в Тверской области.

Напомним вам сюжет сериала. Популярная блогерша Ольга Малиновская и её муж Давид, тоже блогер, за неуплату налогов оказываются под домашним арестом — не где-нибудь, а в глухой деревне, где формально прописаны. Без интернета и телефонов, с электронными браслетами на ногах, пара оказывается в полной изоляции. Их продюсер предлагает авантюрный план: отключить браслеты и сбежать в Беларусь, а оттуда — в Мексику. Но всё идёт наперекосяк: то Давид получает травму, то Ольга устраивает коммунальную аварию, то происходит очередной деревенский казус. В итоге следователь предлагает компромисс — вернуться в Москву, если они заслужат доверие местных. Так начинается их комическая и в то же время трогательная адаптация к сельской жизни, меняющая их взгляды и приоритеты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Блогеры взаперти
Блогеры взаперти комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше