Где снимался сериал "Блогеры взаперти"?

Наш ответ:

«Блогеры взаперти» - новый комедийный сериал, который выходит на телеканале ТНТ. Съемочный процесс шоу осуществлялся в селе Овсище, который находится в Тверской области.



Напомним вам сюжет сериала. Популярная блогерша Ольга Малиновская и её муж Давид, тоже блогер, за неуплату налогов оказываются под домашним арестом — не где-нибудь, а в глухой деревне, где формально прописаны. Без интернета и телефонов, с электронными браслетами на ногах, пара оказывается в полной изоляции. Их продюсер предлагает авантюрный план: отключить браслеты и сбежать в Беларусь, а оттуда — в Мексику. Но всё идёт наперекосяк: то Давид получает травму, то Ольга устраивает коммунальную аварию, то происходит очередной деревенский казус. В итоге следователь предлагает компромисс — вернуться в Москву, если они заслужат доверие местных. Так начинается их комическая и в то же время трогательная адаптация к сельской жизни, меняющая их взгляды и приоритеты.