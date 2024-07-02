Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимался «Последний герой. Русский сезон»?

Где снимался «Последний герой. Русский сезон»?

Олег Скрынько 2 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» снимался на Алтае у Телецкого озера. Проект является продолжением знаменитой франшизы «Последний герой». Примечательно, что это первый случай, когда съемки российской версии шоу прошли в самой России, а не за рубежом. Ведущей «Русского сезона» является Ксения Бородина. В соревновании принимают участие четырнадцать конкурсантов, среди которых знаменитости из разных сфер жизни, включая спорт и телевидение. Участники были поделены на две команды — «Волков» и «Медведей». На пути к призу в размере 5 млн рублей им придется выживать в суровых условиях и проходить различные испытания, проявляя не только физическую силу и выносливость, но и стойкость духа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний герой
Последний герой телешоу
2001, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше