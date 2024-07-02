Где снимался «Последний герой. Русский сезон»?

Наш ответ:

Реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» снимался на Алтае у Телецкого озера. Проект является продолжением знаменитой франшизы «Последний герой». Примечательно, что это первый случай, когда съемки российской версии шоу прошли в самой России, а не за рубежом. Ведущей «Русского сезона» является Ксения Бородина. В соревновании принимают участие четырнадцать конкурсантов, среди которых знаменитости из разных сфер жизни, включая спорт и телевидение. Участники были поделены на две команды — «Волков» и «Медведей». На пути к призу в размере 5 млн рублей им придется выживать в суровых условиях и проходить различные испытания, проявляя не только физическую силу и выносливость, но и стойкость духа.