Где снимали "Закон тайги"?

Наш ответ:

Летом 2023 года начались съемки сериала «Закон тайги», проходившие в живописных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



«Закон тайги» — новый российский детективный сериал. В главной роли — Александр Дьяченко. По сюжету, полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, готов на все ради выполнения своей миссии. После провала одной из операций, где погибает агент, Устюжанин начинает подозревать, что среди коллег завелся предатель. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать «крота», который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу — главе приграничного района. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что многие его предшественники либо пропали без вести, либо были убиты.