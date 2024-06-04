Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Закон тайги"?

Где снимали "Закон тайги"?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Летом 2023 года начались съемки сериала «Закон тайги», проходившие в живописных местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Закон тайги» — новый российский детективный сериал. В главной роли — Александр Дьяченко. По сюжету, полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, готов на все ради выполнения своей миссии. После провала одной из операций, где погибает агент, Устюжанин начинает подозревать, что среди коллег завелся предатель. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать «крота», который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу — главе приграничного района. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что многие его предшественники либо пропали без вести, либо были убиты.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Закон тайги
Закон тайги детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше