Где снимали "Выбираю нас"?

Наш ответ:

«Выбираю нас» - новая мелодрама телеканала Домашний, вышедшая в 2025 году. Съемки проходили на территории Москвы.



Напоминаем сюжет сериала. Маша — жизнерадостная и немного наивная девушка, дочь состоятельного бизнесмена. Её жизнь кажется сказкой: любящий отец, роскошный дом, достаток и предстоящая свадьба с обаятельным Андреем. Но всё рушится, когда внезапно погибает отец. Вскоре выясняется, что всё наследство переходит к его новой жене Ларисе. Андрей, показав своё истинное лицо, бросает Машу ради богатой мачехи. Оставшись ни с чем, преданная и растерянная, Маша неожиданно находит опору в Лере — своей сводной сестре. Но смогут ли они преодолеть прошлые обиды и стать по-настоящему близкими?