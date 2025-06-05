Меню
Где снимали "Выбираю нас"?

Олег Скрынько 5 июня 2025 Дата обновления: 5 июня 2025
Наш ответ:

«Выбираю нас» - новая мелодрама телеканала Домашний, вышедшая в 2025 году. Съемки проходили на территории Москвы.

Напоминаем сюжет сериала. Маша — жизнерадостная и немного наивная девушка, дочь состоятельного бизнесмена. Её жизнь кажется сказкой: любящий отец, роскошный дом, достаток и предстоящая свадьба с обаятельным Андреем. Но всё рушится, когда внезапно погибает отец. Вскоре выясняется, что всё наследство переходит к его новой жене Ларисе. Андрей, показав своё истинное лицо, бросает Машу ради богатой мачехи. Оставшись ни с чем, преданная и растерянная, Маша неожиданно находит опору в Лере — своей сводной сестре. Но смогут ли они преодолеть прошлые обиды и стать по-настоящему близкими?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выбираю нас
Выбираю нас мелодрама
2025, Россия
0.0
