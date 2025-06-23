Где снимали "Второй брак"?

Наш ответ:

Российский телесериал «Второй брак» снимали в Москве и Подмосковье — в том числе на фоне новостроек в ближайших пригородах. Съёмочный процесс длился с сентября 2022-го до января 2023 года. Премьера сериала состоялась в 2025 году.



По сюжету Арина и Боря любят друг друга и счастливы вместе — ведь все обиды, разочарования и бытовые тяготы остались позади, в их первых, «молочных» браках. Во второй — они пришли зрелыми, честными и настоящими. Здесь не нужно притворяться идеальными, жить по шаблону или ругаться из-за пустяков. Второй брак для них — это про любовь, а не про ссоры, быт и обязательства.



Сериал сходу покорил публику отличным юмором и харизматичными актерами, за которыми приятно наблюдать.