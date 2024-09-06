Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Ворониных"?

Где снимали "Ворониных"?

Олег Скрынько 6 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Воронины» — один из самых узнаваемых российских ситкомов, но как его создавали за кулисами? Конечно, съёмки происходили не в реальных квартирах, а в специально построенных павильонах. Стены собирали из гипсокартона, который затем либо красили, либо оклеивали обоями.

Помимо квартиры, в «Ворониных» появляются и другие локации, но и они чаще всего создавались прямо в павильонах. Построить, к примеру, ЗАГС, аэропорт или телестудию занимало от трёх до семи дней. Декорации квартиры типичной московской семьи создавали в несколько шагов: сначала художники рисовали эскизы, затем реквизиторы подбирали мебель, похожую на ту, что изображена в чертежах. Большую часть предметов закупали в обычных мебельных магазинах, а кое-что находили на онлайн-барахолках — ведь обстановка у Ворониных была далеко не новой. Бытовая техника на съёмочной площадке использовалась как бутафория: реальная техника была бы дорогой и ненужной. Например, настоящий, но отключённый холодильник не включали, чтобы его звук не мешал записи, а плита вообще была ненастоящей — её сделали из стеклянного листа с нарисованными гуашью конфорками.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Воронины
Воронины комедия
2009, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше