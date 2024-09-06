Где снимали "Ворониных"?

Наш ответ:

«Воронины» — один из самых узнаваемых российских ситкомов, но как его создавали за кулисами? Конечно, съёмки происходили не в реальных квартирах, а в специально построенных павильонах. Стены собирали из гипсокартона, который затем либо красили, либо оклеивали обоями.



Помимо квартиры, в «Ворониных» появляются и другие локации, но и они чаще всего создавались прямо в павильонах. Построить, к примеру, ЗАГС, аэропорт или телестудию занимало от трёх до семи дней. Декорации квартиры типичной московской семьи создавали в несколько шагов: сначала художники рисовали эскизы, затем реквизиторы подбирали мебель, похожую на ту, что изображена в чертежах. Большую часть предметов закупали в обычных мебельных магазинах, а кое-что находили на онлайн-барахолках — ведь обстановка у Ворониных была далеко не новой. Бытовая техника на съёмочной площадке использовалась как бутафория: реальная техника была бы дорогой и ненужной. Например, настоящий, но отключённый холодильник не включали, чтобы его звук не мешал записи, а плита вообще была ненастоящей — её сделали из стеклянного листа с нарисованными гуашью конфорками.