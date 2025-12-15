Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Волшебный участок"?

Где снимали "Волшебный участок"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 декабря 2025 Дата обновления ответа: 15 декабря 2025

«Волшебный участок» — один из самых популярных российских сериалов последних лет.

Синопсис гласит:

Главный герой Лёха, бывший полицейский, погряз в запое. Его жизнь резко меняется, когда он узнаёт, что его сестра Катя смертельно больна. Её последнее желание — чтобы Лёха стал опекуном её восьмилетней дочери, спасая девочку от детдома. Чтобы исполнить просьбу сестры, Лёха берётся за ум, возвращает старые связи и устраивается в полицию. Однако его новый участок оказывается необычным: здесь расследуют дела сказочных персонажей вроде Змея Горыныча и Бабы-Яги. Справиться с нечистой силой ему по силам, но вот стать хорошим опекуном для племянницы оказывается куда более сложной задачей.

Где снимали «Волшебный участок»

Съемки сериала проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Первый сезон снимали в Москве с осени 2022 по зиму 2023 года. Внешний вид здания полицейского участка был «срисован» со здания агентства ТАСС на Тверском бульваре, известного своими огромными окнами-экранами. Второй сезон снимали уже в Петербурге, используя такие знаковые локации, как «Лахта-центр», завод «Красный треугольник», Дворцовую площадь и Исаакиевский собор.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Волшебный участок
Волшебный участок боевик, детектив, комедия
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
Все с ума сходят от «Ганнибала» Netflix, но в России есть сюжет интереснее: 8 серий пролетят как одна
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше