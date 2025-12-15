«Волшебный участок» — один из самых популярных российских сериалов последних лет.



Синопсис гласит:

Главный герой Лёха, бывший полицейский, погряз в запое. Его жизнь резко меняется, когда он узнаёт, что его сестра Катя смертельно больна. Её последнее желание — чтобы Лёха стал опекуном её восьмилетней дочери, спасая девочку от детдома. Чтобы исполнить просьбу сестры, Лёха берётся за ум, возвращает старые связи и устраивается в полицию. Однако его новый участок оказывается необычным: здесь расследуют дела сказочных персонажей вроде Змея Горыныча и Бабы-Яги. Справиться с нечистой силой ему по силам, но вот стать хорошим опекуном для племянницы оказывается куда более сложной задачей.

Где снимали «Волшебный участок»

Съемки сериала проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Первый сезон снимали в Москве с осени 2022 по зиму 2023 года. Внешний вид здания полицейского участка был «срисован» со здания агентства ТАСС на Тверском бульваре, известного своими огромными окнами-экранами. Второй сезон снимали уже в Петербурге, используя такие знаковые локации, как «Лахта-центр», завод «Красный треугольник», Дворцовую площадь и Исаакиевский собор.