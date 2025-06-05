Где снимали "Волчий берег"?

Наш ответ:

«Волчий берег» - новый криминальный сериал, стартовавший в июне 2025 года. Сериал снимали летом 2022 года в Вологодской области, в Череповецком районе. Съёмочная группа работала на Рыбинском водохранилище — от Мяксы до Череповца. Один из эпизодов снимали в живописном месте на берегу Чёрной речки, примерно в пяти километрах от города, рядом с железным мостом.



Напомним сюжет популярной отечественной новинки. На первый взгляд, два преступления, совершённые в глухом посёлке Псковской области, никак не связаны между собой. Однако капитан московской полиции Виктор Новиков, движимый личными причинами, приезжает в провинцию, чтобы разобраться в случившемся. Расследование он ведёт вместе с местным майором Казанцевым.