Где снимали "Волчий берег"?

Олег Скрынько 5 июня 2025 Дата обновления: 5 июня 2025
Наш ответ:

«Волчий берег» - новый криминальный сериал, стартовавший в июне 2025 года. Сериал снимали летом 2022 года в Вологодской области, в Череповецком районе. Съёмочная группа работала на Рыбинском водохранилище — от Мяксы до Череповца. Один из эпизодов снимали в живописном месте на берегу Чёрной речки, примерно в пяти километрах от города, рядом с железным мостом.

Напомним сюжет популярной отечественной новинки. На первый взгляд, два преступления, совершённые в глухом посёлке Псковской области, никак не связаны между собой. Однако капитан московской полиции Виктор Новиков, движимый личными причинами, приезжает в провинцию, чтобы разобраться в случившемся. Расследование он ведёт вместе с местным майором Казанцевым.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Волчий берег
Волчий берег криминал, детектив
2025, Россия
0.0
