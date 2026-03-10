Где снимали "Великолепную пятерку"?

«Великолепная пятерка» — один из самых популярных криминальных сериалов на Пятом канале, продолжающий выходить по сей день.

В каких местах снимали сериал

«Великолепную пятерку» снимали преимущественно в Санкт-Петербурге и его живописных окрестностях, таких как Стрельна и Всеволожск. Именно северная столица с её неповторимой архитектурой стала основным местом действия и сформировала визуальный стиль повествования.



Однако создатели не ограничились одним регионом: специальные серии были отсняты в разных уголках России. Зрители могли увидеть суровую красоту Красноярска с его знаменитыми «Столбами», историческое очарование Вологды и, конечно, великолепные крымские пейзажи — от Ялты до Фороса, что добавило проекту разнообразия и масштаба.

О чем сериал: