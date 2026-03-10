Где снимали "Великолепную пятерку"?

«Великолепная пятерка» — один из самых популярных криминальных сериалов на Пятом канале, продолжающий выходить по сей день.
«Великолепную пятерку» снимали преимущественно в Санкт-Петербурге и его живописных окрестностях, таких как Стрельна и Всеволожск. Именно северная столица с её неповторимой архитектурой стала основным местом действия и сформировала визуальный стиль повествования.
Однако создатели не ограничились одним регионом: специальные серии были отсняты в разных уголках России. Зрители могли увидеть суровую красоту Красноярска с его знаменитыми «Столбами», историческое очарование Вологды и, конечно, великолепные крымские пейзажи — от Ялты до Фороса, что добавило проекту разнообразия и масштаба.
В центре сюжета — обычные будни сотрудников «убойного» отдела полиции в одном из районов Петербурга. Название отсылает к числу ключевых персонажей: это майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пятеро совершенно разных по характеру людей, которых объединил и сплотил их командир — подполковник Андрей Голованов, опытный руководитель с отличным чувством юмора, который ещё помнит времена легендарных «Улиц разбитых фонарей».
С тех пор многое изменилось: милицию сменила полиция, неузнаваемо преобразился город, но человеческая природа осталась прежней. По-прежнему кипят страсти, а преступления совершаются из-за мести, жадности, ревности или страха. Нашей пятёрке приходится ежедневно противостоять этому злу, руководствуясь честью и справедливостью. И что удивительно, в напряжённой рутинной работе они умудряются находить место для любви, крепкой дружбы и доброй шутки.
