Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали "Великолепную пятерку"?

Где снимали "Великолепную пятерку"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 марта 2026 Дата обновления ответа: 10 марта 2026

«Великолепная пятерка» — один из самых популярных криминальных сериалов на Пятом канале, продолжающий выходить по сей день.

В каких местах снимали сериал

«Великолепную пятерку» снимали преимущественно в Санкт-Петербурге и его живописных окрестностях, таких как Стрельна и Всеволожск. Именно северная столица с её неповторимой архитектурой стала основным местом действия и сформировала визуальный стиль повествования.

Однако создатели не ограничились одним регионом: специальные серии были отсняты в разных уголках России. Зрители могли увидеть суровую красоту Красноярска с его знаменитыми «Столбами», историческое очарование Вологды и, конечно, великолепные крымские пейзажи — от Ялты до Фороса, что добавило проекту разнообразия и масштаба.

О чем сериал:

В центре сюжета — обычные будни сотрудников «убойного» отдела полиции в одном из районов Петербурга. Название отсылает к числу ключевых персонажей: это майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пятеро совершенно разных по характеру людей, которых объединил и сплотил их командир — подполковник Андрей Голованов, опытный руководитель с отличным чувством юмора, который ещё помнит времена легендарных «Улиц разбитых фонарей».

С тех пор многое изменилось: милицию сменила полиция, неузнаваемо преобразился город, но человеческая природа осталась прежней. По-прежнему кипят страсти, а преступления совершаются из-за мести, жадности, ревности или страха. Нашей пятёрке приходится ежедневно противостоять этому злу, руководствуясь честью и справедливостью. И что удивительно, в напряжённой рутинной работе они умудряются находить место для любви, крепкой дружбы и доброй шутки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Великолепная Пятерка
Великолепная Пятерка детектив
2019, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Какой текст песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»? 1 комментарий
В каком порядке смотреть все части фильма "Трансформеры"? 3 комментария
Cколько серий в турецком сериале "Между"? 1 комментарий
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше