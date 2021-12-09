Меню
Где снимали «Универ: Новая общага»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Продолжение сериала «Универ» снимали в Москве. Основной съемочной локацией стали бывшие цеха Центрального конструкторского бюро тяжелого машиностроения, расположенные в районе между МКАД и третьим транспортным кольцом. Именно здесь были построены декорации нового студенческого общежития, куда посчастливилось переехать главным героям шоу. Актерам, занятым в съемках «Новой общаги», приходилось приезжать в ЦКБ к девяти утра, чтобы успеть загримироваться и подготовленными выйти на съемочную площадку.

Настасья Самбурская – исполнительница роли Кристины Соколовской – рассказала в интервью, что в среднем рабочий день длился до девяти часов вечера, но нередко случалось задерживаться и до полуночи.

 

