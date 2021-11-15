Меню
Где снимали турецкий сериал «Жестокий Стамбул»?

Где снимали турецкий сериал «Жестокий Стамбул»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки драматического сериала «Жестокий Стамбул» стартовали в феврале 2019 года. Первые эпизоды создатели сериала отсняли в городе Антакья, расположенном на полуострове Анатолия, неподалеку от границы с Сирией. Позднее съемочный процесс перенесли непосредственно в Стамбул, и в качестве площадок для сцен выступили различные локации города.

Так, например, роль дома главных героев – членов семейства Карачай – «исполнил» исторический павильон XIX века, восстановленный в середине 1990-х годов и известный среди местных жителей как «Белый особняк».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Озан Долунай
Ozan Dolunay
Симай Барлас
Симай Барлас
Simay Barlas
Дениз Угур
Deniz Ugur
