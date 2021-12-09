Меню
Где снимали турецкий сериал «Запах клубники»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки сериала проходили в двух турецких городах – Стамбуле и Бодруме. Главная героиня этой истории – обычная девушка по имени Аслы, которая помешана на кулинарии и мечтает стать профессиональным кондитером. Аслы с энтузиазмом берется за исполнение своей мечты и ради этого отправляется в другой город. В самолете соседом девушки становится молодой бизнесмен Бурак, с которым Аслы уже доводилось видеться в прошлом – и в восторге от этой встречи она не осталась. Однако в скором времени героиня увидит Бурака в ином свете, но поменяет ли она свое мнение о нем?

Интересно, что исполнители главных ролей – Демет Оздемир (Аслы) и Юсуф Чим (Бурак) – какое-то время встречались в реальной жизни.

 

