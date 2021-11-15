Где снимали турецкий сериал «Великолепный век»?

Наш ответ:

По сюжету, львиная доля всех сцен исторического сериала «Великолепный век» разворачивается в стенах роскошного дворца Топкапы. Реальный Топкапы расположен на холме в центре современного Стамбула и является одной из самых посещаемых достопримечательностей города, поэтому о проведении съемок здесь, как и в целом в исторических кварталах древнего города, речи быть не могло. Чтобы найти выход из положения, создатели сериала решили возвести копию Топкапы за границами города: съемочная площадка с детально воссозданными помещениями дворца и другими объектами, необходимыми для отдельных сцен, развернулась более чем на 5000 кв. м.