Где снимали турецкий сериал «Великолепный век»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По сюжету, львиная доля всех сцен исторического сериала «Великолепный век» разворачивается в стенах роскошного дворца Топкапы. Реальный Топкапы расположен на холме в центре современного Стамбула и является одной из самых посещаемых достопримечательностей города, поэтому о проведении съемок здесь, как и в целом в исторических кварталах древнего города, речи быть не могло. Чтобы найти выход из положения, создатели сериала решили возвести копию Топкапы за границами города: съемочная площадка с детально воссозданными помещениями дворца и другими объектами, необходимыми для отдельных сцен, развернулась более чем на 5000 кв. м.

А вот для съемок масштабных батальных сцен съемочная группа ездила в Болгарию, поскольку в Турции оказалось практически невозможно найти места для реконструкции эпизодов сражений.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
