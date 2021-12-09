Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали турецкий сериал «Ранняя пташка»?

Где снимали турецкий сериал «Ранняя пташка»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Как и большинство турецких сериалов, «Раннюю пташку» снимали в Стамбуле, а также в расположенном поблизости курортном городе Рива. В центре сюжета – история молодой мечтательницы Санем. Соседи прозвали ее Ранней пташкой, потому что каждое утро ни свет ни заря она отправляется на работу в магазин, принадлежащий ее больному отцу. Однако денег катастрофически не хватает, и по совету старшей сестры Санем находит «нормальную работу» в крупном рекламном агентстве. Там судьба сталкивает ее с сыновьями хозяина – фотографом Джаном и бухгалтером Эмре.

Сериал «Ранняя пташка» стал звездным часом для исполнителей главных ролей – Демет Оздемир и Джана Ямана.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше