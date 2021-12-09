Где снимали турецкий сериал «Ранняя пташка»?

Как и большинство турецких сериалов, «Раннюю пташку» снимали в Стамбуле, а также в расположенном поблизости курортном городе Рива. В центре сюжета – история молодой мечтательницы Санем. Соседи прозвали ее Ранней пташкой, потому что каждое утро ни свет ни заря она отправляется на работу в магазин, принадлежащий ее больному отцу. Однако денег катастрофически не хватает, и по совету старшей сестры Санем находит «нормальную работу» в крупном рекламном агентстве. Там судьба сталкивает ее с сыновьями хозяина – фотографом Джаном и бухгалтером Эмре.
Сериал «Ранняя пташка» стал звездным часом для исполнителей главных ролей – Демет Оздемир и Джана Ямана.
