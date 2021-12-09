Где снимали турецкий сериал «Постучись в мою дверь»?

Съемки популярного турецкого сериала проходили в разных районах Стамбула, но основной съемочной локацией стал район Сарыер. Именно здесь, в кварталах Тарабья и Киречбурну, расположились дома, сыгравшие роли апартаментов главных героев. По сюжету, красивая и талантливая девушка Эда собирается отправиться за границу, чтобы продолжить обучение ландшафтному дизайну. Однако в последний момент она остается без стипендии, и долгожданная поездка срывается. Расстроенная Эда решает встретиться с виновником ее несчастья – бизнесменом Серканом – и высказать ему все, что думает. Неожиданно тот предлагает Эде сделку: в обмен на грант она изобразит его невесту.
Главные роли в шоу исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.
