Где снимали турецкий сериал «Любовь против судьбы»?

Наш ответ:

Съемки теленовеллы проходили в городе Антакья, расположенном на юге Турции. Он был основан еще в IV веке до нашей эры и долгое время был известен под названием Антиохия. Помимо сериала «Любовь против судьбы», в Антакье снимались проекты «Аси» (2007-2009), «Затаив дыхание» (2018), «Жестокий Стамбул» (2019-2020) и многие другие. Шоу рассказывает о влиятельном семействе Йорюкхан. Молодая пара, Кахраман и Дефне, давно мечтают о детях, но все их усилия оказываются бесплодными. Из-за этого атмосфера в семье мало-помалу накаляется. Наконец мать Кахрамана решает помочь молодым и находит суррогатную мать – бедную девушку по имени Элиф.