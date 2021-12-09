Меню
Где снимали турецкий сериал «Любовь против судьбы»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки теленовеллы проходили в городе Антакья, расположенном на юге Турции. Он был основан еще в IV веке до нашей эры и долгое время был известен под названием Антиохия. Помимо сериала «Любовь против судьбы», в Антакье снимались проекты «Аси» (2007-2009), «Затаив дыхание» (2018), «Жестокий Стамбул» (2019-2020) и многие другие. Шоу рассказывает о влиятельном семействе Йорюкхан. Молодая пара, Кахраман и Дефне, давно мечтают о детях, но все их усилия оказываются бесплодными. Из-за этого атмосфера в семье мало-помалу накаляется. Наконец мать Кахрамана решает помочь молодым и находит суррогатную мать – бедную девушку по имени Элиф.

Главные роли в проекте исполнили Хатидже Шендиль, Озджан Дениз, Бегюм Кютюк.

 

