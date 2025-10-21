«Сонино царство» — отечественный сериал, вышедший на телеэкраны в 2025 году.

Синопсис гласит:

Жизнь Сони Сахаровой была похожа на идеальную картинку: любящий муж Олег, взрослые дети и собственное уютное кафе. Однако эта картинка дала трещину, когда на пороге их дома появилась Лили — девушка, представившаяся внебрачной дочерью Олега. Выросшая в детдоме, она вызвала всеобщее сочувствие и была принята в семью с распростёртыми объятиями. Лили старается угодить всем, работает в кафе и становится душой компании. Но Соня, вопреки всему, не может избавиться от растущей тревоги. Её материнское сердце чувствует подвох, хотя со стороны Лили выглядит образцом доброты и скромности.

Где снимали «Сонино царство»

Съёмочной площадкой для создания сериала «Сонино царство» послужили живописные окрестности города Туапсе и всего Туапсинского района. Среди множества локаций, которые зрители могут увидеть в кадре, оказался и туапсинский детский сад под названием «Ивушка». Именно его помещения и территория были использованы съёмочной группой для воссоздания необходимых сцен, добавив проекту узнаваемости и атмосферности.