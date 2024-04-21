Где снимали «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Наш ответ:

Резонансный российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» был отснят в Ярославле, несмотря на то, что действие разворачивается в Казани. Съемки прошли с марта по май 2023 года, а также в декабре того же года. Кинематографисты работали в нескольких районах Ярославля. В их число вошли Ленинский, Дзержинский и Заволжский. Также в сериале фигурирует промышленная зона, находящаяся во Фрунзенском районе, а также Дом культуры в Тутаевском районе.



События «Слова пацана» имеют место в конце 1980-х годов. Сериал повествует о подростковых уличных группировках, вовлеченных в криминальную деятельность. На фоне приближающейся к краху страны и всеобщей нищеты банды и четкий свод правил становится для юных персонажей жизненной опорой. Отправной точкой сюжета является вступление в банду 14-летнего Андрея, который происходит из интеллигентной семьи. Режиссером и соавтором сценария является Жора Крыжовников.