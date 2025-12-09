Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали шоу "Выживалити: Змееловы"?

Где снимали шоу "Выживалити: Змееловы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 декабря 2025 Дата обновления ответа: 9 декабря 2025

«Выживалити. Змееловы» — спин-офф популярного реалити-шоу от российского телеканала «Пятница!».

Где снимали шоу «Выживалити: Змееловы»?

Съемки телешоу «Выживалити: Змееловы» проходило на территории Таиланда. Съемки осуществлялись в 2025 году, о чем было официально объявлено в соцсетях проекта.

О чем программа:

«Выживалити. Змееловы» — это жёсткое реалити-шоу на выживание, где команды участников оказываются в диких тропических джунглях Таиланда. Главная «фишка» проекта и его главная опасность — огромное количество ядовитых змей и других пресмыкающихся.

Участникам, которых часто называют «змееловами», приходится не просто бороться с голодом, стихией и друг с другом. Их ключевая задача — добывать пищу и ресурсы, напрямую взаимодействуя с опаснейшими рептилиями. Это значит ловить змей, обезвреживать их, добывая яд или мясо, а также выполнять экстремальные задания, связанные с этими животными. Фактически, змеи здесь становятся и главным врагом, и ценным ресурсом, и постоянным психологическим испытанием.

Шоу сочетает в себе элементы приключенческого выживания, научно-популярного ток-шоу о рептилиях и драматического противостояния между командами. Зрители наблюдают не только за борьбой характеров и стратегий, но и за уникальными, рискованными навыками, которые участники вынуждены осваивать прямо на месте под руководством экспертов-герпетологов. Это испытание на прочность, где ошибка в обращении со змеёй может стоить не только победы, но и здоровья.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Змееловы
Выживалити. Змееловы телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше