«Выживалити. Змееловы» — спин-офф популярного реалити-шоу от российского телеканала «Пятница!».

Где снимали шоу «Выживалити: Змееловы»?

Съемки телешоу «Выживалити: Змееловы» проходило на территории Таиланда. Съемки осуществлялись в 2025 году, о чем было официально объявлено в соцсетях проекта.

О чем программа:

«Выживалити. Змееловы» — это жёсткое реалити-шоу на выживание, где команды участников оказываются в диких тропических джунглях Таиланда. Главная «фишка» проекта и его главная опасность — огромное количество ядовитых змей и других пресмыкающихся.



Участникам, которых часто называют «змееловами», приходится не просто бороться с голодом, стихией и друг с другом. Их ключевая задача — добывать пищу и ресурсы, напрямую взаимодействуя с опаснейшими рептилиями. Это значит ловить змей, обезвреживать их, добывая яд или мясо, а также выполнять экстремальные задания, связанные с этими животными. Фактически, змеи здесь становятся и главным врагом, и ценным ресурсом, и постоянным психологическим испытанием.



Шоу сочетает в себе элементы приключенческого выживания, научно-популярного ток-шоу о рептилиях и драматического противостояния между командами. Зрители наблюдают не только за борьбой характеров и стратегий, но и за уникальными, рискованными навыками, которые участники вынуждены осваивать прямо на месте под руководством экспертов-герпетологов. Это испытание на прочность, где ошибка в обращении со змеёй может стоить не только победы, но и здоровья.