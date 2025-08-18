Где снимали шоу «Выживалити. Наследники»?

Меню
Олег Скрынько 18 августа 2025 Дата обновления: 18 августа 2025
Наш ответ:

«Выживалити. Наследники» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». Идея состоит в том, что группа известных конкурсантов отправляется в дикую природу, где проходит массу испытаний, борясь за 10 млн рублей. Во втором сезоне примут участие выросшие дети российских знаменитостей. Ведущим выступает Вадим Демчог.

Где проходили съемки?

Второй сезон «Выживалити» снимался в Таиланде, а именно — на южном полуострове Рейли, который находится в провинции Краби в 15 километрах к юго-западу от столицы района Краби Таун. Рейли соединен с материком, но по суше к полуострову нельзя добраться из-за горного хребта. По этой причине участникам и членам съемочной команды приходилось пользоваться водным транспортом.

