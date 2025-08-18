Где снимали шоу «Выживалити. Наследники»?

«Выживалити. Наследники» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Пятница!». Идея состоит в том, что группа известных конкурсантов отправляется в дикую природу, где проходит массу испытаний, борясь за 10 млн рублей. Во втором сезоне примут участие выросшие дети российских знаменитостей. Ведущим выступает Вадим Демчог.
Второй сезон «Выживалити» снимался в Таиланде, а именно — на южном полуострове Рейли, который находится в провинции Краби в 15 километрах к юго-западу от столицы района Краби Таун. Рейли соединен с материком, но по суше к полуострову нельзя добраться из-за горного хребта. По этой причине участникам и членам съемочной команды приходилось пользоваться водным транспортом.
Авторизация по e-mail