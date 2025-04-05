Где снимали шоу "Выжить в Самарканде"?

«Выжить в Самарканде» — яркое продолжение реалити-шоу «Выжить в Дубае», которое также выходило на ТНТ. Новый сезон снимался в роскошном пятизвёздочном отеле Silk Road Samarkand — первом курортном комплексе международного уровня в Центральной Азии.
В борьбу за главный приз вступают 12 участников, разделённых на две команды: «звёздную» — с известными блогерами, артистами и спортсменами, и «народную» — с обычными россиянами, которые до проекта ни разу не выезжали за границу. Победители состязаний временно переселяются в комфортный отель, проигравшие остаются в палатках. Главный приз — 10 миллионов рублей. Продолжение получилось не менее популярным, чем первый сезон и полюбилось российской публике.
