Где снимали шоу ТНТ "Мастер игры"?

Наш ответ:

Реалити-шоу «Мастер Игры» для канала ТНТ начали снимать 1 марта 2025 года в Марокко — на шикарной вилле, ставшей главной площадкой проекта. Это одна из самых популярных теленовинок сезона, успевшая полюбиться огромному количеству российских зрителей.



Шоу по формату напоминает популярную игру «Мафия». В роскошной вилле в Марокко поселяются 22 участника, которых делят на два лагеря — «светлых» и «тёмных». Днём они действуют как единая команда, проходя испытания и сражаясь за главный приз — 10 миллионов рублей. Однако по вечерам всё меняется: за круглым столом проходит голосование, и тот, кто вызывает наибольшее подозрение, покидает проект, раскрывая перед уходом свою настоящую роль. С наступлением ночи, когда участники запираются в комнатах, на охоту выходят предатели — они выбирают очередную жертву, и именно от их решения зависит, кто больше не вернётся в игру.