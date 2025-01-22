Где снимали шоу «Титаны»?

«Титаны» — спортивное реалити-шоу телеканала ТНТ. Премьера состоялась в мае 2024 года. Концепция заключается в противостоянии искусственного интеллекта и людей. Нейросеть, обработав большой массив данных, создала ряд трудных испытаний, чтобы выяснить, на что способно человеческое тело. В шоу участвуют сильнейшие атлеты со всей России, прозванные титанами. Они сражаются за звание сильнейшего. Призовой фонд — 10 млн рублей. Съемки проходили в павильонах кинотелевизионного комплекса «Главкино», который находится на Новорижском шоссе (Московская область).
