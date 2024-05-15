Где снимали шоу "Суперниндзя: Дети"?

Наш ответ:

Программа "Суперниндзя. Дети", с ведущими Дмитрием Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой, впервые вышла в эфир 5 мая на канале СТС. Съемки проходили в Минеральных Водах, где была построена 86-метровая трасса, для освещения которой использовали 900 приборов и полуторакилометровую светодиодную ленту. Разработка и производство конструкции заняли четыре месяца, и металлические детали доставлялись из Москвы на 25 грузовиках.



Шоу показало высокие рейтинги, превзойдя все другие программы канала, включая "Уральские пельмени" и фильм "Трансформеры: Последний рыцарь". Это свидетельствует о потенциальном успехе проекта, который будет оценен не только по прибыли. Теперь уже мало кто ожидает, что с каждым новым выпуском рейтинги будут становиться лигшь выше, а шоу точно станет одним из главных телехитов 2024 года.