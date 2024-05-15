Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали шоу "Суперниндзя: Дети"?

Где снимали шоу "Суперниндзя: Дети"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Программа "Суперниндзя. Дети", с ведущими Дмитрием Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой, впервые вышла в эфир 5 мая на канале СТС. Съемки проходили в Минеральных Водах, где была построена 86-метровая трасса, для освещения которой использовали 900 приборов и полуторакилометровую светодиодную ленту. Разработка и производство конструкции заняли четыре месяца, и металлические детали доставлялись из Москвы на 25 грузовиках.

Шоу показало высокие рейтинги, превзойдя все другие программы канала, включая "Уральские пельмени" и фильм "Трансформеры: Последний рыцарь". Это свидетельствует о потенциальном успехе проекта, который будет оценен не только по прибыли. Теперь уже мало кто ожидает, что с каждым новым выпуском рейтинги будут становиться лигшь выше, а шоу точно станет одним из главных телехитов 2024 года.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Суперниндзя. Дети
Суперниндзя. Дети телешоу
2024, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше