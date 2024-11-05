Где снимали шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»?

Наш ответ:

«Остров сокровищ. Знаки судьбы» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале СТС. По сюжету конкурсанты прибывают на необитаемый остров, чтобы получить имеющиеся там сокровища. Участники делятся на три племени — воды, воздуха и огня. Ни протяжении месяца им доведется выживать в суровых условиях, а также подвергаться различным испытаниям, чтобы получать провизию и другие бонусы. В конце каждого выпуска происходит собрание, по итогам которого выносится решение о том, кто покинет проект. В финал выйдут четверо участников, но лишь одному суждено завоевать приз в размере 10 млн рублей.



Съемки шоу проходили в Таиланде на одном из местных островов. В многочисленную съемочную команду вошли не только россияне, но и тайцы. Так, камеры и свет на пальмах закрепляли специалисты по сбору кокосов.