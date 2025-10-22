Где снимали шоу "Форт: Возвращение легенды"?

«Форт: Возвращение легенды» — российское телешоу, участники которого проходят опасные испытания, в надежде одержать победу.
Съёмки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» проходили на территории туристического кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Основной площадкой стал легендарный форт Император Александр I, известный также как «Чумной форт». Именно здесь участники преодолевают экстремальные испытания — на воде, в высотных зонах, среди насекомых и в старинных подземельях с потайными ловушками. Их цель — собрать фрагменты ключа и разгадать загадку сокровищ Петра Великого, якобы спрятанных в крепости Кроншлот.
Чтобы передать дух приключения и эпоху Петра I, команда проекта построила масштабные декорации: сокровищницу, механизмы испытаний, пушки и флаги XVIII века. При создании шоу использовались архивные материалы и архитектурные детали Петропавловской крепости. Проект, подготов
