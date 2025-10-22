Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали шоу "Форт: Возвращение легенды"?

Где снимали шоу "Форт: Возвращение легенды"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 октября 2025 Дата обновления ответа: 22 октября 2025

«Форт: Возвращение легенды» — российское телешоу, участники которого проходят опасные испытания, в надежде одержать победу.

Где снимали шоу «Форт: Возвращение легенды»

Съёмки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» проходили на территории туристического кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Основной площадкой стал легендарный форт Император Александр I, известный также как «Чумной форт». Именно здесь участники преодолевают экстремальные испытания — на воде, в высотных зонах, среди насекомых и в старинных подземельях с потайными ловушками. Их цель — собрать фрагменты ключа и разгадать загадку сокровищ Петра Великого, якобы спрятанных в крепости Кроншлот.

Чтобы передать дух приключения и эпоху Петра I, команда проекта построила масштабные декорации: сокровищницу, механизмы испытаний, пушки и флаги XVIII века. При создании шоу использовались архивные материалы и архитектурные детали Петропавловской крепости. Проект, подготов

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форт. Возвращение легенды
Форт. Возвращение легенды телешоу
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оксана Азарова 26 октября 2025, 22:34
Всё печально((( Фу фу фу!!! Локализация супер, но почему нужно повторять… То, что я увидела это провал, зачем так бездарно копировать!!! Придумайте уже, наконец, что-то своё!!!!
26 октября 2025, 22:34 Ответить
Оксана Азарова 26 октября 2025, 22:38
в ответ на сообщение Оксана Азарова от 26 октября 2025, 22:34
Локация
26 октября 2025, 22:38 Ответить
Елена Чуева 9 ноября 2025, 21:54
Слизали шоу у иностранцев,сами не можем придумать.Еще набрали шоу-бизнес, один выпендрёж
9 ноября 2025, 21:54 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Когда 4 сезон аниме "Ванпанчмен"? 1 комментарий
Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 54 комментария
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Гаишник остановил и требует выйти из машины: есть лишь 1 способ правильно отказать, чтоб не нарваться на штраф (или тюрьму)
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше